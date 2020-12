Promethera Biosciences se met à l'abri de ses créanciers

Confrontée à des difficultés, la biotech Promethera Biosciences a dû se mettre à l'abri de ses créanciers via la procédure en réorganisation judiciaire (PRJ).

Après avoir frôlé la catastrophe et après avoir été sauvé par un fonds de gestion venu de Hong Kong, la biotech Promethera Biosciences, spécialisée dans la thérapie cellulaire pour les maladies du foie, a dû se tourner vers le tribunal de l'entreprise du Brabant wallon afin de demander la mise à l'abri de ses créanciers par le biais de la procédure de réorganisation judiciaire (PRJ). Par un jugement rendu le 14 décembre, le tribunal a ouvert la PRJ, octroyant à la société un délai jusqu'à la fin du mois de mars 2021 afin de trouver des accords avec ses créanciers.

Report de l'entrée en bourse

Du côté de l'entreprise basée à Mont-Saint-Guibert, la vie est tout sauf un long fleuve tranquille. Après avoir réussi à lever 47 millions d'euros à la fin de l'année 2019, l'intention de la société était de se faire coter à la bourse de Tokyo. Mais les banquiers d'affaires japonais avaient estimé que la société n'était pas prête et l'affaire avait été reportée. Ensuite, la première vague de coronavirus qui a frappé la Belgique au mois de mars n'a rien arrangé et la société s'est retrouvée dans une situation financière difficile.

"Nous sommes en train de restructurer la société et la PRJ nous permet de faire cela de façon sereine."

C'est alors que Co-High Investment Management, un fonds de gestion d'actifs de Hong Kong, qui avait déjà mis la main au portefeuille par le passé, a amené un nouveau partenaire chinois, le holding Hao Tian, qui, en juin, avait amené 5 millions d'euros d'argent frais. Ce holding était disposé à remettre encore une fois 5 millions si, de son côté, le management trouvait 10 millions d'euros. Le management n'avait pas réussi et, à la fin de l'été, le président du conseil d'administration, le CEO et le directeur financier avaient démissionné.

"Nous restons optimistes"

Contacté, Etienne Sokal, le fondateur de la société, membre du comité exécutif de la société aux côtés d'Alain Parthoens et de Zimeng Dong (CEO de Co-High), a confirmé l'information, tout en précisant que la société dispose d'un produit prometteur. Sur le plan clinique, une étude avait démarré dans plusieurs pays d'Europe pour évaluer l'efficacité d'un produit dans l'insuffisance hépatique aiguë compliquant une maladie chronique du foie. "Nous sommes en train de restructurer la société et la procédure de réorganisation judiciaire nous permet de faire cela de façon sereine", a encore expliqué Etienne Sokal. Et ce dernier de préciser que la situation de Promethera n'est pas celle d'une situation qui connaîtrait un échec, mais bien celle d'une société confrontée à des difficultés financières. "Nous restons optimistes", conclut le fondateur de la biotech.