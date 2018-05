Promethera ouvre une succursale au Japon

Cette nouvelle implantation va renforcer la présence au Japon de Promethera, qui compte plusieurs investisseurs nippons parmi ses actionnaires.

Promethera, la biotech wallonne spécialisée dans la thérapie cellulaire des maladies du foie, a annoncé mardi l'ouverture d'une nouvelle succursale à Tokyo.

Cette nouvelle implantation va renforcer la présence de Promethera au Japon et sur les marchés asiatiques, a indiqué la société de Mont-Saint-Guibert dans un communiqué. "Elle se concentrera sur le développement de ses activités, les relations avec les investisseurs et l’expansion de son pipeline d’affaires et de produits au Japon et dans un second temps, sur les marchés asiatiques" a fait valoir Promethera.

La biotech wallonne, qui a racheté récemment Baliopharm, une société biopharmaceutique suisse, compte dans ses actionnaires plusieurs investisseurs japonais: Mitsui & Co. Global Investment, Mitsubishi UFJ Capital, Ltd., Cell Innovation Partners, L.P., Shibuya Corporation et Shinsei Corporate Investment. On y trouve aussi le sud-coréen LifeLiver Co.

Promethera vient également de procéder à une augmentation de capital de 9,3 millions d’euros.

L’opération, réalisée via l’émission d’obligations convertibles auprès d’investisseurs existants et nouveaux, a été souscrite par les principaux actionnaires d'origine (les fondateurs, Vesalius, Fund +, la SRIW…), auxquels se sont ajoutés Shibuya et Shinsei.