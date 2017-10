Quand Ablynx souffle le chaud et le froid

Ablynx et ses actionnaires ont connu un mois fou qui a vu l'action bondir, chuter et puis bondir à nouveau. Ames sensibles s'abstenir!

Lorsque l’on est actionnaire d’Ablynx, il faut avoir le cœur bien accroché, surtout ces dernières semaines. Mais on peut aussi compter sur l’opportunisme et la maestria de son management pour se rassurer.

Hier soir fut assurément un point d’orgue pour cette biotech. Elle a clôturé sa première journée de cotation sur le Nasdaq en affichant un bond de 28,6% à 22,51 dollars. A Bruxelles, l’action a embrayé grimpant de 11% à 17,7 euros en milieu de matinée.

"Shorteurs" punis

Sale temps pour les "shorteurs", par contre, qui avaient pris des positions vendeuses sur la valeur. Selon les dernières données de la FSMA, cinq fonds spéculatifs détenaient, il y a peu, 5,25% du capital d’Ablynx pour miser sur une chute du titre. Certains d’entre eux doivent, sans doute, dénouer dare-dare leurs positions accentuant ainsi le bond de l’action.

En l’espace d’un mois, Ablynx a donc soufflé le chaud et le froid sur les marchés.

->Le chaud (+26% à 15,5 euros en un jour). Le 2 octobre lorsqu’elle a annoncé des résultats positifs en phase III pour le caplacizumab, un traitement du TTP (purpura thrombotique thrombocytopénique), une maladie sanguine rare. Fort de ces résultats, Ablynx espère pouvoir commercialiser son produit aux Etats-Unis en 2019. Elle a déjà reçu en février de cette année, une autorisation de commercialisation de l’Agence européenne du médicament. Le 16 octobre, Ablynx signalait également la constitution d’une filiale aux USA et le nomination d’un directeur pour la diriger.

->Le froid. Après un plus haut de 17,74 euros en clôture le 13 octobre, le titre a commencé à flancher pour terminer à 15,95 euros mercredi soir. Soit une chute de 10%. En cause essentiellement les détails concernant l’IPO aux Etats-Unis: un montant qui est passé de 175 millions à de 200 millions de dollars et, surtout, un prix de 17,50 dollars (14,88 euros) pour les certificats ce qui représentait une décote par rapport au cours fixé à Bruxelles. Certains investisseurs, lors de notre chat quotidien, se sont d’ailleurs interrogés sur l’opportunité de lever des fonds maintenant alors que les caisses étaient encore bien garnies avec 204,5 millions d’euros fin juin. La visibilité aux Etats-Unis et le bond de l’action début du mois ont dû être des moteurs déterminants.

->Le chaud, à nouveau (+11% ce jeudi). Le succès rencontré hier sur le Nasdaq a permis à l’action Ablynx de s’envoler à nouveau. Depuis le début de l’année, le titre a bondi de 64%. On a connu pire….