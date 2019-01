Quatre groupes de biopharma sur cinq tardent à se numériser

La transformation digitale est souvent invoquée, mais plus rarement appliquée, dans le secteur de la biopharma, selon une étude faite par Deloitte et le MIT.

L’industrie de la biopharma est-elle en train de louper sa transformation numérique? Le bureau conseil Deloitte a mené l’enquête dans le secteur à l’échelle du globe. Ses limiers ont interrogé les responsables de 68 groupes pesant au moins un milliard de dollars de chiffre d’affaires en Amérique, en Europe, au Moyen-Orient et en Asie du Sud-Est. Il s’agit de géants comme Amgen, J&J, Roche, etc. La conclusion principale de ce rapport que Deloitte a corédigé avec la Sloan Management Review du Massachusetts Institute of Technology (MIT): seuls 20% des dirigeants estiment que leur groupe est mature au plan numérique. Plus interpellant encore: il semble y avoir un gros écart entre la vision et l’exécution de la transformation numérique dans une majorité d’entreprises. Car si 25% des biopharma pensent être au début de leur mue et 55% au milieu de leur développement, ce qui fait un total de 80% en plein chantier, elles sont néanmoins 58% à juger cette refonte comme une des principales priorités de leur direction. Et trois-quarts d’entre elles s’attendent à percevoir les dividendes de leurs initiatives numériques au cours des cinq prochaines années. Autrement dit, nombre de patrons de biopharma se voient plus avancés qu’ils ne le sont réellement.

58% 58% des grands groupes de biopharma considèrent la transformation numérique comme une des priorités de leur direction.

Il s’agit pourtant d’une réforme clé. "80% de ces groupes risquent de perdre des parts de marché ou d’être repris par leurs concurrents", dit le rapport. "On observe souvent que la transformation n’est pas complète, explique Benoît Brouwers-Dierickx, le responsable des sciences de la vie chez Deloitte Belgique. L’entreprise a par exemple effectué des investissements dans les technologies et croit que cela suffit." Que faut-il faire, docteur? "Adopter une vision et veiller à ce qu’elle soit réellement appliquée. Il ne suffit pas d’investir, il faut aussi mesurer sur le terrain l’impact du changement. Une manière de procéder consiste à choisir un marché spécifique et à y mettre en place une nouvelle organisation (centre digital, personnel... ), puis d’y mesurer les résultats obtenus à maximum douze mois. On pourra ensuite étendre la transformation à ses autres marchés, l’ensemble s’inscrivant dans une vision à 5 ans."

L’enquête a aussi cherché à identifier les principaux obstacles à la mue digitale. Le premier est culturel et renvoie à la volonté de changement, qui n’est pas toujours partagée à tous les niveaux de l’entreprise. Un deuxième surgit quand la vision est restée trop générique: "On investit par exemple dans les processus, mais pas dans les compétences nécessaires", précise Brouwers-Dierickx. Un troisième concerne le financement du changement: "On voit dans nombre de cas que le financement a été établi, mais pas l’allocation optimale des fonds par rapport à la vision. C’est par exemple l’entreprise qui voudra faire comme le concurrent ou comme le marché, plutôt que de se consacrer à sa seule vision."

Changer de CEO

Une des mesures faciles à prendre pour réussir la transformation consiste à recruter un CEO d’un nouveau genre… "Par tradition, l’industrie biopharma se dote de dirigeants partageant les mêmes compétences. Aujourd’hui, le marché évolue: les patients deviennent des consommateurs, ils vont eux-mêmes sur internet pour tenter d’établir leur diagnostic avant de consulter… Les biopharma doivent adopter une approche ‘consommateur-centrique’. C’est la raison pour laquelle elles vont de plus en plus recruter des CEO dans les secteurs des biens de consommation ou de la distribution." Dans la foulée, Deloitte recommande qu’elles modifient leur business model axé jusqu’ici business-to-business: la numérisation doit leur permettre d’accéder directement à ces nouveaux clients. Leur modèle d’affaire devient plus complexe et plus orienté business-to-consumer.