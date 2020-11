Quatre millions pour poursuivre le développement d'Accessia Pharma

Inauguré début 2018, Accessia Pharma est un bel exemple de reconversion réussie en Wallonie. Il s'agit de l’ex-site R&D de Colgate-Palmolive à Milmort, dans le zoning de Herstal, qui a été transformé pour y accueillir des sociétés et start-ups actives dans le domaine des biotechnologies et du secteur pharma. L'idée de base: donner accès à des infrastructures aux normes GMP (Good Manufacturing Practices) en location pour toutes les entreprises qui le souhaitent et qui n'ont pas les moyens d'investir elles-mêmes dans ce type d'immeuble et d'équipement. Une approche différente de celle qui prévaut pour le Legiapark en cours de construction en face de la clinique CHC MontLégia et qui s'adresse davantage à des entreprises à des stades de développement plus avancés.