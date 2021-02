Quelle communication pour les biotechs?

Il est crucial pour l’investisseur que l’information communiquée par la biotech s’avère la plus complète possible. Le guide de bonnes pratiques de la FSMA peut les aider.

L’engouement dont font preuve les investisseurs, tant particuliers qu’institutionnels, pour le secteur de la pharmacie et des biotechs se confirme chaque jour. Il s’explique notamment par la vitalité du secteur et par les attentes d’importantes plus-values.

Il reste cependant que le secteur des biotechs est particulier et se caractérise, pour certaines en tous cas, par la dépendance aux résultats de programmes de R&D ou d’essais cliniques que le public ou même un investisseur institutionnel ne maîtrise pas nécessairement. Une action biotech peut offrir un rendement intéressant, mais son cours peut aussi s’effondrer en suite de résultats d’essais cliniques décevants ou d’une décision négative d’une autorité de mise sur le marché.

Il est dès lors crucial pour l’investisseur que l’information communiquée par la biotech s’avère la plus complète possible, claire et fiable.

Guide de bonnes pratiques

A cet égard, on ne peut que se réjouir de l’initiative prise par la FSMA de publier un guide de bonnes pratiques pour les sociétés cotées quant à leurs obligations de publication d’informations privilégiées au sens de la réglementation applicable en matière d’abus de marché.

"S’agissant des biotechs développant des programmes de recherche et des essais cliniques, il peut s’avérer délicat de déterminer quand une information est susceptible d’influencer le cours de bourse." Jean-Quentin De Cuyper et Zoé Janssen Avocats, Willkie Farr & Gallagher LLP

Rappelons simplement que toute information précise qui concerne une société cotée et qui, si elle était rendue publique, serait susceptible d’influencer de façon sensible son cours de bourse doit en principe être communiquée au public sans délai.

Or, s’agissant des biotechs développant des programmes de recherche et des essais cliniques, il peut s’avérer délicat de déterminer quand une information est susceptible d’influencer le cours de bourse. Doit-on communiquer le résultat partiel d’essais cliniques, ou l’interruption d’un programme de R&D? Que doit-on communiquer lorsque l’on reçoit une autorisation de mise sur le marché et faut-il communiquer la conclusion ou la rupture d’un contrat de distribution du produit faisant l’objet d’essais ou de programmes de recherche?

Voilà, parmi d’autres, des questions auxquelles la FSMA répond de manière claire et complète. Ainsi, on relève à titre d’exemples, que s’agissant de produits a haut potentiel de revenus eu égard à la probabilité d’obtenir une mise sur le marché, des résultats intermédiaires dans un processus de développement clinique, une décision d’arrêter des essais cliniques, la relation de résultats cliniques dans le cadre d’une revue scientifique ou d’un interview à la presse spécialisée, et des informations tirées du dialogue avec l’autorité compétente pour décider d’une autorisation de mise sur le marché (avant même que celle-ci ne soit décidée) sont susceptibles d’être considérés comme des informations privilégiées.

"Le guide de la FSMA, même s’il ne peut prendre en compte les particularités de chaque cas d’espèce, constitue donc une aide précieuse pour les responsables de biotech." Jean-Quentin De Cuyper et Zoé Janssen Avocats, Willkie Farr & Gallagher LLP

Ces quelques exemples illustrent les difficultés auxquelles peut être confrontée une biotech cotée, en particulier si elle a été récemment admise à la cote et est dès lors susceptible de manquer d’expérience sur ces questions financières. Comme le rappelait le président de la FSMA, «quand ils arrivent en bourse, les scientifiques-entrepreneurs devenus dirigeants d’une entreprise cotée ne choisissent plus le moment où ils auraient envie de communiquer».

Charte interne

Il est donc crucial que les médecins, chercheurs et autres spécialistes assurant le développement de la biotech soient correctement informés des contraintes imposées par la règlementation financière. A cette fin, il est recommandé aux biotechs de mettre au point des procédures internes de prévention (reproduite dans une charte) tendant notamment à informer les parties prenantes de la teneur des obligations de la société en relation avec la réglementation des abus de marché.

Les jeunes biotech, non cotées, peuvent également s’inspirer du guide de la FSMA. Si l’on souhaite organiser une levée de fonds, préparer une IPO, voire céder la société, on a tout intérêt à pouvoir démontrer que la communication de la société est respectueuse des standards imposés par la réglementation financière. Le guide de la FSMA, même s’il ne peut prendre en compte les particularités de chaque cas d’espèce, constitue donc une aide précieuse pour les responsables de biotech.