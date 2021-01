Qui est Christophe Maréchal, le CEO ad interim de Mithra?

Provisoirement à la barre de Mithra, après l'arrestation de son patron François Fornieri, Christophe Maréchal est un financier pur jus.

À l'annonce de la mise en détention de François Fornieri, jeudi soir, dans le cadre de l'affaire Nethys, le conseil d'administration de Mithra a désigné, comme le veut le code de gouvernance, le CFO pour assurer l'intérim à la tête de la société. Christophe Maréchal est donc désormais à la barre de Mithra . La durée de son intérim est encore incertaine.

"Depuis son arrivée, il est le bras droit du CEO. Il participe à toutes les décisions stratégiques", explique la porte-parole. Elle ajoute qu'épaulé par le conseil d'administration fraîchement renouvelé, il assurera la continuité dans une "année hautement stratégique" pour Mithra.

Christophe Maréchal, c'est avant tout un financier. Diplômé d'administration des affaires (ULG) et d'économétrie (université de Tilburg), cela fait 20 ans qu'il met son expérience au service de départements financiers. Il a ainsi travaillé pour Sumitomo Bank, Glaverbel, France Telecom, et Hamon. Ses matières de prédilection sont la gestion du risque, le cash management et le financement.

Objectif croissance

En 2017, il entre chez Mithra. À l'époque, il succède à Steven Peters qui avait mené à bien l'introduction en bourse de la société liégeoise. En quête de croissance, Mithra vient de casser sa tirelire pour investir dans la recherche et le développement et la construction de sa nouvelle plateforme de recherche, développement et production (CDMO).