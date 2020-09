Recul marqué du chiffre d'affaires de Mithra

A six mois de l'arrivée sur le marché de la pilule Estelle, Mithra enregistre un recul de son chiffre d'affaires. La trésorerie est largement suffisante pour aller au-delà du lancement commercial, la société ayant procédé à l'une des plus importantes levées de fonds de 2020.

A six mois du lancement commercial probable de la pilule de nouvelle génération Estelle, Mithra, le spécialiste liégeois de la santé féminine, a dévoilé des résultats pour le premier semestre 2020 en demi-teinte, avec un chiffre d'affaires ramené à 2,5 millions d'euros, contre 19,6 millions d'euros en juin 2019. La société biopharmaceutique explique ce recul par "la stratégie de développement commercial de Donesta", le produit contre les effets néfastes de la ménopause, basé lui aussi sur la molécule E4 (Estetrol). Cette stratégie "progresse bien, visant à cibler des partenaires mondiaux majeurs. Parallèlement, nous générons davantage de données dans le cadre de l'essai de Phase III afin de pouvoir conclure un accord d’une valeur supérieure" indique le communiqué de Mithra.

L'EBITDA s'est creusé à -30 millions d'euros, contre -6,8 millions d'euros au premier semestre 2019, ce qui s'explique selon la biopharma wallonne par les "faibles revenus et une légère augmentation des dépenses de R&D due au programme clinique de phase III de Donesta".

Amélioration par contre sur le front de la perte, puisque le résultat net s'est sensiblement amélioré pour atteindre -33,9 millions d'euros, contre -89,7 millions d'euros au premier semestre 2019, grâce à la réduction substantielle de l'impact de la juste valeur des earnouts dus aux anciens propriétaires d'Uteron Pharma. Ces earnouts sont les paiements d'étapes et les royalties que Mithra doit payer aux anciens propriétaires de l'Estetrol. Mithra les a renégociés et ces earnouts sont maintenant un montant forfaitaire payable en versements annuels réguliers qui ne sont plus liés au succès commercial d'Estelle, ce qui aurait pu impliquer un paiement beaucoup plus élevé que le montant forfaitaire renégocié.

Placement privé

Du côté de la trésorerie, la situation est très satisfaisante puisque les liquidités au 30 juin 2020 s'élevaient à 62 millions d'euros (49 millions au 31 décembre 2019) et

"les dépenses restent sous contrôle" fait valoir Mithra. La société "a considérablement renforcé sa situation financière grâce à un placement privé très réussi, qui a permis de lever 65 millions d'euros. Avec la ligne de financement inutilisée de LDA Capital Limited, d'un montant maximum de 50 millions d'euros, et le prêt de 20 millions d'euros sur 18 mois, nous disposons de moyens financiers plus que suffisants pour nous accompagner bien au-delà du lancement commercial. Le total cumulé de 135 millions d'euros représente une des plus importantes levées de fonds en Belgique en 2020" rappelle le CEO de la biopharma, François Fornieri.

