Résultats en ligne pour Fagron qui se lance dans les tests génétiques

Forte croissance aux USA

C’est aux Etats-Unis que Fagron a enregistré sa croissance la plus forte avec un bond des ventes de 46% à 77,8 millions d’euros et un Rebitda de 11,5 millions (+30%). Sans prendre en compte l’acquisition d’Humco, la croissance du chiffre d’affaires se limite à 20%.

L’Europe reste le principal marché de Fagron avec un chiffre d’affaires de 250,1 millions d’euros (+1,8%) et un Rebitda stable de 63,3 millions. L’Amérique latine suit avec respectivement 100,9 millions (-2,2%) et 20,1 millions (-3,4%).

Fagron Genomics

Pas de nouvelle acquisition annoncée aujourd'hui mais, par contre, Fagron a lancé, fin de l’an dernier, Fagron Genomics spécialisée dans les tests génétiques dont le but est de permettre de prescrire la thérapie la plus personnalisée possible aux patients. En 2019, elle proposera, entre autres, un test qui permet aux anesthésistes d’administrer une médication plus adaptée aux patients.