Résultats encourageants de Celyad sur ses études en cours

Celyad présente une mise à jour du candidat CAR-T NKG2D allogénique et autologue dans le traitement du cancer colorectal métastatique lors d'un congrès à Barcelone.

→ L'action a ouvert à la hausse avant de chuter de plus de 3%. Vers 11h, elle était stable.

Dans un communiqué, Celyad fait état de premières observations montant une réponse partielle pour un patient et une stabilisation de la maladie avec CYAD-01 et CYAD-101 chez 6 patients, tous atteints du cancer colorectal métastatique (CCRm) en rechute ou réfractaires. Ils avaient déjà reçu une chimiothérapie FOLFOX (combinaison de 5 fluorouracile, leucovorine et oxaliplatine).