Sanofi arrête les tests sur un traitement du Covid-19

Lancé en 2017 pour traiter la polyarthrite rhumatoïde, le Kevzara (sarilumab), un médicament codéveloppé par le français Sanofi et l'américain Regeneron , avait laissé entrevoir des possibilités thérapeutiques dans le traitement des formes sévères de Covid-19. Il n'en sera finalement rien.

Le laboratoire français a indiqué ce mardi qu'il renonçait à poursuivre plus avant les études cliniques sur son efficacité dans le traitement de formes sévères du coronavirus. Un essai clinique de phase 3 , réalisé auprès de 420 patients dans une dizaine de pays, n'a pas donné de résultats concluants.

Pas d'évolution marquante

Cet essai de phase 3, c'est-à-dire l'étape de tests massifs, "n'a pas atteint son critère d'évaluation principal ni secondaire, comparativement au placebo et, dans les deux cas, en plus des soins hospitaliers habituels", indique le groupe français dans un communiqué. Concrètement, le taux de létalité de patients en état critique a affiché une tendance à la baisse, mais aucune évolution marquante n'a été constatée chez les patients souffrant de formes sévères de la maladie .

Le laboratoire français estime cependant ne pas avoir perdu son temps. "Dans des moments comme celui-ci, la conduite d’essais cliniques bien conçus et contrôlés permet de recueillir les données et connaissances dont la communauté scientifique a besoin pour prendre des décisions fondées sur des données factuelles", souligne John Reed, responsable Monde de la Recherche et Développement de Sanofi.