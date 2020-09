Sauvée par ses investisseurs chinois, Promethera vise la Bourse de Hong Kong

A court d'argent, la biotech wallonne a frôlé la catastrophe. Après le départ du CEO, ses investisseurs chinois sont venus à la rescousse et veulent la propulser sur la Bourse de Hong Kong dans un an. Une première pour une entreprise belge.

"Toutes les biotechs traversent des passes difficiles et doivent se refinancer régulièrement. Mais il est vrai que sans le support des investisseurs chinois, nous étions en faillite ." Fondateur et longtemps chef médical et scientifique de Promethera Biosciences, Etienne Sokal ne cache pas que la biotech wallonne, spécialisée dans la thérapie cellulaire pour les maladies du foie, vient de passer par le chas de l’aiguille. Il y a deux semaines, le CEO, John Tchelingerian, et le directeur financier, Bertrand Lellouche, ont quitté sans crier gare l’entreprise de Mont-Saint-Guibert. Le président du conseil d'administration, l'Américain Charles Dimmler, a lui aussi rendu son tablier. Et de vilaines rumeurs ont commencé à circuler.