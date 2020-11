Scale-up de l'année | EyeD Pharma voit (très) loin

La biotech liégeoise EyeD Pharma développe des implants intra-oculaires pour le traitement du glaucome. Elle envisage d'autres indications.

Portée sur les fonts baptismaux fin 2012, EyeD Pharma fait partie de ces sociétés biotechnologiques et de technologie médicale qui ont éclos par dizaines dans la région de Liège durant la dernière décennie. L'entreprise s'est positionnée dans le domaine ophtalmique, principalement le traitement par implant du glaucome, une maladie oculaire frappant surtout les personnes de plus de 55 ans et susceptible de mener à une perte de vision.

La société est plutôt bien née: ses fondateurs sont le professeur Jean-Marie Rakic, chef du département ophtalmologie à l’hôpital universitaire de la Cité ardente, et le professeur Jean-Michel Foidart, cofondateur de Mithra et Secrétaire perpétuel de l'Académie royale de médecine de Belgique (ARMB). Le capital initial a été apporté par les fondateurs et par un groupe d’ophtalmologues. Ils ont été rejoints par d’autres investisseurs privés et par Noshaq lors de deux augmentations de capital successives en 2016 et 2018.

28 millions C'est en 2019 que la petite société a commencé réellement à jouer dans la cour des grands en levant 28 millions d’euros.