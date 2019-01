Sequana Medical réalise la première entrée en Bourse de l'année

La société de technologie médicale ("medtech") désormais belgo-suisse - la production reste dans la confédération - propose 3,235 millions d’actions nouvelles , un nombre qui pourra être relevé de 15 %. Une option de surallocation de 15 % est également prévue. Mise à prix: entre 8,50 et 9 euros, soit de quoi lui permettre de récolter entre 27,5 millions et 38,5 millions d’euros de capitaux frais. En prenant le prix moyen, la capitalisation boursière de cette medtech atteindra donc 120 millions d’euros.

Certains actionnaires existants et des investisseurs se sont déjà engagés irrévocablement à souscrire à l’offre pour un montant de 20,5 millions d’euros au prix qui sera déterminé. L’offre, qui restera ouverte pendant au moins six jours ouvrables, sera clôturée le 7 février mais pourrait être prolongée. Le prix définitif et le nombre de titres vendus seront communiqués le lendemain et la première cotation devrait intervenir le 11 février.