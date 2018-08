Start it @KBC veut stimuler l'innovation dans le secteur de la santé

L’incubateur bruxellois Start it @KBC a conclu un partenariat avec le géant américain Pfizer, très présent en Belgique. Une première dans le secteur de la santé.

L’incubateur bruxellois Start it @KBC a annoncé avoir conclu un partenariat avec le géant américain Pfizer, qui emploie 2.600 travailleurs en Belgique.

Ce tout nouveau partenariat, qui a été présenté officiellement à l’occasion du festival Start it @KBSEA, ouvrira les portes du secteur healthcare, très réglementé, aux start-up healthtech. Celles-ci bénéficieront ainsi d’une plus grande expertise et de nouvelles connaissances, et pourront accéder à un réseau international. L’objectif est de stimuler les innovations dans le secteur medtech.

L’incubateur a noué des partenariats stratégiques avec Accenture, joyn, Cronos, Mobile Vikings et Telenet Kickstart, entre autres. Start it @KBC a aussi déjà collaboré avec succès avec Voka Health, Imec et plusieurs grands hôpitaux. Pour la communauté de start-up, le groupe pharmaceutique américain est toutefois le premier partenaire structurel actif dans le secteur des soins de santé.

Grâce à ce nouveau partenariat, l’accélérateur pourra offrir une plateforme internationale à ses start-up medtech et les soutenir de manière optimale. Celles-ci pourront utiliser le réseau international de Pfizer et faire appel à des experts de haut niveau que Pfizer mettra à leur disposition comme mentor ou comme coach.

"Ce partenariat ouvrira bien des portes à plus de 50 start-up de notre communauté, actives dans le secteur des soins de santé. Elles pourront bénéficier de toute l’expertise et du réseau international d’un des plus grands acteurs biopharmaceutiques du monde. Nous lançons également un appel à toutes les start-up healthtech afin qu’elles présentent leur candidature dans le cadre du prochain round de sélection qui aura lieu en septembre", a expliqué Lode Uytterschaut, Fondateur de Start it @KBC.

"C’est en faisant équipe que nous pourrons apporter plus rapidement l’innovation dans les hôpitaux, auprès des patients et des médecins. Pour nous, le partenariat avec Start it @KBC représente la meilleure façon d’associer notre expertise pharmaceutique au savoir-faire technologique des start-up. Ensemble, nous voulons ainsi développer plus rapidement des innovations efficaces qui aideront les patients", a ajouté de son côté Karel Van De Sompel, Country Manager et Managing Director chez Pfizer Belgique.

La Belgique représente 3 % des effectifs totaux de Pfizer dans le monde. Pfizer Belgique compte quatre sites, dont le plus emblématique est le Pfizer Clinical Research Centre à Anderlecht (Erasme). Il s’agit d’un centre de recherche de phase 1 entièrement équipé, celui de New Haven aux Etats-Unis.