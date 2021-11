Sylvie Ponchaut (BioWin): "La Wallonie est une medtech valley en puissance"

Le secteur des technologies médicales représente 5 à 6.000 équivalents temps plein dans le sud du pays. C'est trop peu par rapport à nos voisins européens, mais les choses bougent.

La Wallonie peut-elle répliquer dans le secteur des technologies médicales le succès qu'elle a connu avec la biotechnologie et la pharmacie? La Région possède certes de nombreuses briques, mais celles-ci ne sont pas encore assez organisées, estime Sylvie Ponchaut, la patronne du pôle de compétitivité wallon BioWin.

Qu'entend-on précisément par technologies médicales? Qu'est-ce que le secteur englobe?

Le secteur des technologies médicales, ou des "medtechs", est très disparate. Il inclut dans une première catégorie des dispositifs médicaux au sens strict, implantés ou pas, c'est-à-dire des dispositifs qui permettent de faire de la prévention, du diagnostic, du monitoring de la maladie, voire du soin.

Une deuxième catégorie comprend tout ce qui est diagnostic in vitro, c'est-à-dire des tests non invasifs utilisés sur des échantillons biologiques. Cela peut aller des trousses de diagnostic aux tests rapides, voire certains instruments et appareils de diagnostic.

"Le secteur des technologies médicales n'échappe pas à la digitalisation de la société."

Enfin, une troisième catégorie comprend la santé digitale. Le secteur n'échappe pas à la digitalisation de la société. On a de plus en plus d'objets connectés qui collectent nos données de vie, mais aussi de santé. Ces données peuvent être utilisées pour améliorer la santé du patient. C'est leur usage primaire. Mais elles peuvent aussi être employées dans le cadre d'un usage secondaire, dans des activités de recherche et d'innovation, pour définir des politiques de remboursement ou pour piloter des stratégies de soin de santé.

Tout cela est très hétérogène. Cela va de la béquille au stent (extenseur ou tuteur vasculaire, NDLR) en passant par les instrumentations complexes d’imagerie ou les objets connectés.

Que représente ce secteur en Belgique?

Il est nettement moins structuré que le secteur pharmaceutique. Trouver des chiffres est même assez difficile. En Belgique, on compte un peu moins de 18.000 équivalents temps plein directs qui travaillent pour les entreprises de technologie médicale. On recense environ 250 entreprises dans le pays, dont 80 en Wallonie. Ce qui représente 5 à 6.000 équivalents temps plein pour le sud du pays. C'est peu, par rapport aux chiffres dans le reste Europe. Le peloton de tête du Medtech européen se situe en Allemagne, en Italie, en Suisse et en France.

"Il s'agit aujourd'hui principalement d'acteurs de taille moyenne, à 95% des PME."

Quelles sont les différences et les similitudes avec le secteur pharmaceutique et des biotechnologies en Wallonie?

Comme déjà signalé, le secteur est en premier lieu très hétérogène par la nature des produits développés. Ensuite, il s'agit aujourd'hui principalement d'acteurs de taille moyenne, à 95% des PME. En Belgique, il n'existe que de rares grandes entreprises comme Analis, Biocartis, IBA, Barco, Materialise ou Orfit Industries. La majorité sont des PME et la chaîne de valeur n'est donc pas complète, comme en pharmacie, où, elle s'étend de la recherche très en amont au marketing et à la commercialisation, et où elle bénéficie du support de consultants extrêmement spécialisés de l'amont à l'aval.

En pharmacie, cette chaîne de valeur a été construite pendant des décennies. En medtech, nous n'avons que des briques qui ne sont pas encore bien organisées. Il y a beaucoup d'opportunités, comme celle de la digitalisation, mais encore beaucoup de chemin à parcourir. On a une medtech valley en puissance, mais il manque encore certains éléments pour construire à terme une chaîne de valeur plus structurée que celle qui démarre aujourd'hui.

Est-ce qu'il y a encore d'autres différences avec la biopharmacie?

Comme évoqué plus haut, il n'y a pas une densité équivalente de grandes entreprises structurantes comme il y en a dans le secteur pharmaceutique. Ensuite, il n'y a pas, en Belgique ou en Europe autant de fonds d'investissements spécialisés dans la medtech qu'il n'y en a dans le pharma. On sait à quel point l'expertise de certains de ces fonds a joué un rôle important dans la professionnalisation des équipes de management pour la biopharmacie.

Quelles sont les difficultés pratiques que ce secteur rencontre?

Il y a en plusieurs. À la fois en Belgique et en Europe. La réglementation sur les dispositifs médicaux en Europe a changé et nous sommes en pleine période de transition. Avec certes plus de sécurité pour les patients et plus de transparence, mais pour les entreprises, cela représente des coûts non négligeables pour se conformer à ces nouvelles réglementations qui, de plus en plus, s'apparentent aux réglementations de la pharmacie.

À ce titre, il y a des validations cliniques que les sociétés doivent faire pour respecter la réglementation. Tout cela coûte extrêmement cher à des PME qui ne sont pas toujours dotées de moyens suffisants pour se mettre aux normes. Il faudrait donc pouvoir promouvoir en Belgique des méthodes d'investigations cliniques qui restent rigoureuses, mais qui soient plus rapides et moins coûteuses. Par ailleurs, les organismes qui accompagnent ces certifications – que l'on appelle les organismes notifiés – sont vraiment trop peu nombreux en Europe. Il y a un véritable goulet d'étranglement.

À cela, il faut encore ajouter d'autres difficultés. L'industrialisation n'est pas si simple, puisqu'on a affaire à un tissu de PME, avec des produits qui sont complexes et hétérogènes. Ces PME n'ont pas toujours à bord toutes les compétences pour passer à la phase d'industrialisation. Les structures d'accompagnement en Wallonie et en Belgique sont diverses et variées, des consultants existent, mais les PME restent parfois confrontées à de gros problèmes lorsqu'il est question d'industrialiser leurs produits. Il arrive qu'elles décident de ne pas réaliser la production de leur dispositif en Belgique, tout simplement parce que le coût de la main-d'œuvre est élevé et qu'elles vont chercher ailleurs des composants et des sous-traitants qu'elles ne trouvent pas chez nous.

Quelles sont les conséquences de cette situation?