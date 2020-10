Takeda va produire du plasma contre le Covid-19 à Lessines

Plusieurs études cliniques en cours cherchent à démontrer qu'en transfusant du plasma de patients guéris du Covid à des patients malades, on peut aider le système immunitaire de ces derniers à mieux se battre et à réduire la quantité de virus dans le corps.

Une coalition sans précédent

Le groupe nippon Takeda est l'un des deux principaux acteurs de cette coalition dont l'objectif est de pouvoir mettre sur le marché le plus rapidement possible ce type de traitement. Le site de fabrication de Lessines est l’une des installations de Takeda produisant cette thérapie à base de plasma. Il supervise la purification, le remplissage et l’emballage de la globuline hyperimmunisée afin de fournir le matériel clinique pour soutenir l'étude du National Institute of Health aux USA.