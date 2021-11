TheraVet renouvelle son partenariat avec Graftys

TheraVet, la biotech vétérinaire carolo spécialisée dans les traitements des maladies ostéo-articulaires des animaux de compagnie, a annoncé ce mercredi avoir conclu un accord pour le renouvellement et l'extension d'une licence mondiale exclusive avec la société franco-belge Graftys.

Les deux sociétés étaient en conflit sur des questions de propriété intellectuelle respective relatives au ciment osseux injectable, le Biocera-Vet, que Graftys fabrique pour la biotech vétérinaire wallonne, coté sur Euronext Growth à Bruxelles et à Paris. "Le renouvellement et l'extension du partenariat avec Graftys ont permis de mettre fin à toute divergence de position concernant la propriété intellectuelle respective de chaque société, qui avait été communiquée précédemment, et sans changement pour la propriété intellectuelle de TheraVet", a fait valoir cette dernière dans un communiqué.