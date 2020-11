TheraVet va tester un ciment osseux pour combattre le cancer des os chez les chiens

L’ostéosarcome est le cancer des os le plus fréquent chez le chien, représentant 85% de tous les cancers osseux canins. Il y aurait environ 10.000 cas par an en Europe et autant aux USA. Ce cancer, très agressif, est à l’origine de fractures pathologiques et de douleurs aigües. La durée de survie moyenne de l’animal sans traitement se situe entre 4 et 5 mois et moins de 10% des chiens atteints d’ostéosarcome survivent 1 an.