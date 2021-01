Thomas Lienard à la tête de Bio-Life, spécialisée dans les compléments alimentaires

L’ancien CEO de Bone Therapeutics, Thomas Lienard, est devenu en janvier le CEO de Bio-Life, une entreprise gembloutoise qui fabrique et commercialise une gamme de compléments alimentaires. Créée il y a une trentaine d’années, Bio-Life a développé plus de 130 références de compléments alimentaires, que l’entreprise fabrique et commercialise au départ de son site à Gembloux, au sein du parc scientifique Crealys. La PME, qui emploie une trentaine de personnes, exploite sa propre marque, Be-Life Natural Products, et distribue aussi d'autres produits qui complètent sa gamme (Aprolis, Phytonorm, Primavera...). Bio-Life approvisionne des professionnels de la santé indépendants, des magasins alimentaires et des pharmaciens. « Il s’agit de compléments alimentaires de qualité, conseillés par les professionnels, avec une forte orientation bio » explique Thomas Lienard.