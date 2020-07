Thomas Lienard, président de la medtech Antigon

L’ancien CEO de Bone Therapeutics préside depuis début juillet le conseil d’administration d’Antigon, une jeune spin-off de l’ULB spécialisée dans la sécurisation des transfusions sanguines.

L’ancien CEO de Bone Therapeutics Thomas Lienard a été nommé début juillet à la présidence du conseil d’administration d’Antigon, une jeune entreprise de technologie médicale située dans le Biopark de Gosselies. Créée en 2016, la petite société est une spin-off de l’ULB qui a développé un dispositif permettant, lors de transfusions sanguines, de vérifier facilement et rapidement la compatibilité du groupe sanguin du patient et de la poche de sang à transfuser.

Les investisseurs initiaux d’Antigon sont Sambrinvest, le fonds Theodorus de l’ULB et quelques business angels. Elle a été refinancée tout récemment. "Comme la société évolue et grandit, elle cherchait à amener d’autres compétences et à avoir également un président de son conseil d’administration", nous a expliqué Thomas Lienard. "Le développement avance et la commercialisation du dispositif devrait se faire en 2021 ou 2022, en tout cas dans un laps de temps relativement court."

Le CEO d’Antigon est Thierry Baltus, qui a réalisé une grande partie de sa carrière au sein du groupe Baxter. Celui-ci a fondé la société avec les professeurs Francis Corazza et Hanane El Kenz, du laboratoire hospitalier universitaire LHUB-ULB. Le dispositif développé combine une identification électronique classique – avec des codes barres – avec un petit appareil portable qui analyse la compatibilité des gouttes de sang du receveur avec celles provenant de la poche à transfuser. "Il peut arriver qu’électroniquement tout soit correct, mais qu’à la base, on se soit trompé de patient quand on a vérifié son groupe sanguin, en prenant par exemple un patient dans un autre lit, ce qui génère un bug au départ et peut avoir des conséquences très fâcheuses. Ici, on va pouvoir vérifier en deux à trois minutes la compatibilité, grâce à une analyse de sang", souligne encore Thomas Lienard. Certains pays comme la France appliquent déjà ce genre de contrôle, mais avec des techniques plus archaïques.

