Tilman veut transformer ses compléments alimentaires en médicaments

Le laboratoire wallon Tilman veut asseoir la crédibilité des thérapies à base de plantes avec des études cliniques sérieuses. Deux compléments alimentaires visant l’arthrose et les nausées en bénéficient déjà.

Leader sur le marché belge de la phytothérapie où il réalise deux tiers de ses ventes, le laboratoire pharmaceutique wallon Tilman aimerait devenir d’ici une décennie l’acteur de référence en Europe parmi les spécialistes des thérapies à base de plantes. Une ambition qui passe par l’élargissement de la gamme des produits proposés, mais également par une amélioration et une validation scientifique de ceux-ci.

L’entreprise située dans le zoning industriel de Baillonville (Marche-en-Famenne) vient ainsi de présenter un nouveau complément alimentaire à base d’extraits de curcuma et de boswellia serrata (un arbre originaire de l’Inde) destiné à soulager l’arthrose, une maladie qui touche 315 millions de personnes dans le monde.

Cette pathologie, qui affecte toutes les articulations, ne se guérit pas. Pour l’apaiser, on prescrit des antidouleurs et des anti-inflammatoires, des médicaments qui provoquent des effets indésirables et ne peuvent pas être administrés pendant une longue période. D’où l’intérêt d’avoir recours à des produits à base de plantes, moins agressifs.