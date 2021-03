Torsten Mummenbrauer, un pro de la lutte contre les pandémies...

L'anticorps dérivé du lama pour le traitement potentiel et la prévention du Covid-19 "présente une très puissante activité de neutralisation virale, une protection contre les infections au SARS-CoV-2 et un développement limité de l'atteinte alvéolaire sur des modèles in vivo de souris et de hamsters", souligne Exevir dans un communiqué. L'étude montre aussi que les mutations des nouveaux variants n'affectent pas l'effet neutralisant du traitement.