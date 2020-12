Trois biotechs de plus au BioPark de Charleroi grâce à un programme d’accélération

Phase de maturation

Ce programme d’accélération est piloté par l'incubateur du BioPark, en partenariat avec trois fonds: l'invest régional Sambrinvest, Theodorus (le fonds d’investissement des spin-offs de l’ULB) et Fund+, le plus grand fonds belge de biocapital. Il associe également les partenaires scientifiques que sont l’ULB et l’UMons et leurs laboratoires et plates-formes technologiques. Appelé Butterfly Preseed Fund, le fonds d'amorçage créé dans le cadre du projet est un fonds de 2 millions d’euros qui a pour mission de soutenir et financer la phase de maturation des start-ups jusqu’à ce que leur projet fasse la preuve de son concept et puisse accéder au marché des capitaux.