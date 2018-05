Trois nouveaux marchés pour Cefaly

Concernant l’Argentine, le contrat de distribution de près d’un million d’euros sur trois ans avec la société argentine Felsan avait été signé il y a un peu plus d’un an. Mais le début de la distribution a pris un certain temps, dans l'attente de son enregistrement et de l’obtention de son autorisation de mise sur le marché dans le pays. Felsan est une société leader dans les réactifs in vitro pour les diagnostics en immunohématologie et endocrinologie.