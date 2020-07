UCB, Fund+ et VIB associés pour créer un traitement du Covid-19

Une solution thérapeutique pour soigner les patients atteints du coronavirus qui soit "made in Belgium" : c'est le projet que met actuellement au point ExeVir Bio , une nouvelle spin-off belge , avec le concours de quelques-uns des principaux acteurs que compte notre pays dans le secteur. Des chercheurs du VIB (Vlaams Instituut voor Biotechnologie, Institut flamand de la biotech), UCB Ventures , le bras de venture capital du groupe biopharma UCB, le fonds belge dédié aux sciences de la vie Fund+ et la Société fédérale de Participations et Investissement ( SFPI ) ont réuni leurs forces pour donner les moyens à ExeVir Bio d'accélérer le développement de sa thérapie antivirale basée sur des anticorps de lama . "Une collaboration unique", qui s'est nouée "en un temps record", souligne Chris Buyse, le directeur général de Fund+. Au passage, ils ont levé 22,7 millions d'euros pour financer ce projet prometteur.

Ce sont des scientifiques du VIB (Université de Gand ) qui, sous la direction des professeurs Xavier Saelens et Nico Callewaert, ont démontré dans des études précliniques que certains anticorps de lama sont capables de neutraliser le coronavirus. Plus petits que les anticorps humains, ces anticorps peuvent se fixer à des parties du virus inaccessibles aux premiers. L'actif principal mis au point par ExeVir Bio se lie avec un épitope (un déterminant antigénique) pour empêcher le virus d'entrer dans la cellule .

La fin de l'année, une échéance phare

Soigner et prévenir

L'approche choisie par la spin-off pourra non seulement être utilisée comme thérapeutique , pour soigner les victimes du Covid-19, mais également comme prophylactique , c'est-à-dire pour prévenir la maladie , précisent encore les pères du projet. L'objectif est aussi, à terme, de déployer d'autres thérapies à base d'anticorps "contre un large éventail d'infections virales". Dans son objet social, ExeVir Bio recense d'ailleurs expressément les différentes souches connues de l'espèce virale SARS-CoV: SARS-CoV-1, MERS-CoV, etc.

Concrètement, c'est Fund+ qui a contribué à la création de la spin-off avec la VIB et le gouvernement flamand. La nouvelle société a vu le jour devant notaire le 9 juillet dernier. C'est également Fund+ qui a organisé la levée de fonds qui a manifestement été menée en un temps record. Outre les partenaires déjà cités, plusieurs family offices belges y ont également contribué, de même que V-Bio Ventures, un fonds voué comme Fund+ aux sciences de la vie mais avec un accent plus marqué sur les spin-offs et start-ups. Dans le détail, Fund+ et ses co-investisseurs ont versé 8 millions, UCB en a promis autant, la SFPI a mis 5 millions, V-Bio et le VIB ont fait des apports en nature et versé 1,5 million.