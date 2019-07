UCB confirme ses prévisions pour 2019

Pour les six premiers mois de l’année, UCB a dégagé des résultats globalement supérieurs aux attentes des analystes. Si le chiffre d’affaires est en ligne à 2,3 milliards d’euros (+2%), l’Ebitda récurrent de 724 millions d’euros (-9%) et le bénéfice net de 437 millions (-24%) sont au-dessus des estimations du marché. La petite déception se situe au niveau du bénéfice par action qui s’établit à 2,42 euros , inférieur de 7 centimes par rapport aux attentes.

UCB attribue la baisse de la rentabilité à la hausse du ratio des frais d’exploitation reflétant les investissements dans le lancement et le développement de produits. La marge Ebitda se contracte passant de 35% en 2018 à 31%.

Les ventes du Cimzia , le médicament (maladies inflammatoires) le plus important d’UCB, affichent une hausse de 15% à 782 millions d’euros. Celles du Vimpat (neurologie) ont grimpé de 19% à 622 millions tandis que celles du Briviact (neurologie) ont bondi de 73% à 103 millions.

Bonnes performances

Le groupe pharmaceutique belge confirme ses prévisions pour l'ensemble de l'exercice, à savoir des revenus compris entre 4,6 et 4,7 milliards d’euros, une marge Ebitda entre 27% et 29% et un bénéfice par action dans la fourchette de 4,40-4,80 euros.