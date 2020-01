UCB confirme son statut d'action favorite pour 2020

Prévisions 2019 relevées

Deutsche Bank vise 100 euros

L'Evenity et le pipeline sous-estimés

Il se dit aussi convaincu que le pipeline d’UCB reste significativement sous-estimé et plus précisément le bimekizumab et la franchise des maladies orphelines. En raison de la résilience plus forte qu’attendu des médicaments commercialisés (Cimzia et Vimpat), il a revu à la hausse ses estimations. Il table sur des ventes de 5,5 milliards d’euros en 2022. Son objectif de cours passe du coup de 76 euros à 90 euros.