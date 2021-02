UCB dépasse les 5 milliards d'euros de chiffre d’affaires

UCB a enregistré en 2020 une croissance supérieure à ses prévisions initiales en signant un chiffre d’affaires de 5,3 milliards d’euros , en progression de 9% par rapport à 2019. Le groupe pharmaceutique belge avait fait état, dans ses dernières prévisions, de revenus compris entre 5,05 et 5,15 milliards d’euros.

La rentabilité sous-jacente (ebitda ajusté) a atteint 1,4 milliard d'euros (+1 % , -4 % à taux de change constants) du fait d’investissements en hausse en vue du lancement et du développement de produits. En raison d’autres dépenses, le bénéfice est passé à 761 millions d'euros (-7 %) , dont 732 millions d'euros (-7 %) sont attribuables aux actionnaires d’UCB.

Cimzi et Vimpat en tête

Les deux produits phares du groupe coté à Bruxelles, à savoir le Cimzia, un traitement destiné aux personnes atteintes de maladies auto-immunes et inflammatoires (comme la polyarthrite rhumatoïde), et l'antiépileptique Vimpat, ont une nouvelle fois soutenu sa croissance.

Le Cimzia a enregistré une augmentation des ventes nettes, à près de 1,8 milliard d'euros . Les principaux facteurs de croissance de ce blockbuster ont été représentés par les nouvelles populations de patients atteints de psoriasis et d’arthrite psoriasique.

Le Vimpat (1,4 milliard d'euros de ventes) continue de devenir accessible à de plus en plus de personnes souffrant d’épilepsie, avec une forte croissance enregistrée dans toutes les zones géographiques. Le Keppra (épilepsie également), dont UCB a perdu l’exclusivité en 2009, se maintient à 788 millions d'euros.

Evenity impacté par la pandémie

Evenity est lancé à l’échelle mondiale par Amgen, Astellas et UCB depuis 2019. Les ventes nettes hors Europe ont été déclarées par Amgen et Astellas.

Grâce à son vaste portefeuille et à son pipeline de produits, le groupe belge s'attend à un chiffre d’affaires d'au moins 6 milliards d'euros en 2025.

Premières prévisions pour 2025

Pour 2021 , UCB s’attend à un chiffre d’affaires de 5,45 à 5,65 milliards d’euros et à un ebitda de 27-28% du chiffre d’affaires, avec un bénéfice de base par action attendu de 5,60 à 6,10 euros.

Pour la première fois, UCB donne une guidance pour 2025, malgré l’expiration prochaine de certains brevets. Grâce à son vaste portefeuille et à son pipeline de produits, le groupe belge s'attend à un chiffre d’affaires d'au moins 6 milliards d'euros en 2025, et à une rentabilité sous-jacente (ebitda ajusté) qui serait comprise 30 et 35 % du chiffre d’affaires.