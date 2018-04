UCB en bonne voie pour atteindre ses objectifs en 2018

Pour les trois premiers mois de son exercice 2018, UCB a réalisé un chiffre d'affaires de 1,07 milliard d'euros, soit 5% de moins qu'un an auparavant. A taux de change constants, le recul n'est plus que de 1% sur un an. "Après prise en compte des autres produits non récurrents du premier trimestre 2017, soit 56 millions d'euros provenant de la cession des droits sur Xyzal, un antihistaminique délivré sans ordonnance, le chiffre d’affaires est resté stable, avec une progression de 4% à taux de change constants", précise encore le groupe pharma.