En 2017, le chiffre d'affaires et les produits des ventes nettes d'UCB ont poursuivi leur progression, portés par la croissance des produits de base. Le chiffre d'affaires a atteint 4,5 milliards d'euros, soit une hausse de 9%.

UCB est de plus en plus profitable. La rentabilité sous-jacente (Ebitda récurrent) a grimpé de 1,031 milliards d'euros à 1.375 milliard (+33%) sous l’effet d’une hausse de la marge brute et d’une moindre croissance des charges d’exploitation en 2017. Le ratio de l'Ebitda récurrent (en % du chiffre d'affaires) a atteint 30,3% contre 24,9 % en 2016.