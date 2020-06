UCB impressionne avec son traitement contre le psoriasis...

"Le bimekizumab, le traitement le plus important du pipeline d’ UCB a présenté des résultats d’efficacité sensationnels dans les deux premiers essais cliniques de phase III visant le psoriasis" a réagi, ce lundi, Kepler Chevreux ("acheter") à la lecture de ces résultats publiés vendredi soir par UCB. Le marché a également applaudi ce succès, le titre grimpant de plus de 12% en matinée.

Sans entrer dans les détails, retenons que les patients atteints du psoriasis et traités avec le bimekizumab ont présenté une disparition significative des lésions ("skin clearance") par rapport à ceux ayant reçu le placebo ou du Stelara. La réponse a été rapide après une dose et la durée de cette réaction a atteint jusqu'à un an. La majorité des patients ont vu une disparition totale des lésions à la 16e semaine. UCB compte soumettre un dossier de commercialisation de ce produit cette année encore.