UCB investit 300 millions à Braine-l'Alleud

La Belgique est bel et bien un eldorado pour les biotechs. L'entreprise belge de biopharmaceutique UCB a annoncé ce mercredi, après-bourse, son intention de construire une "nouvelle installation de production biologique innovante et écologiquement durable'' pour plusieurs produits sur son site à Braine-l'Alleud, en Brabant wallon.

L'investissement s'élève à plus de 300 millions d’euros .

Le site sera opérationnel en 2024. La future usine devrait créer 150 emplois à l’horizon 2030 , en plus des 2.000 existants.

Le démarrage de la construction est prévu pour le premier trimestre 2020. L'usine biotech sera l'une des plus grandes et des plus modernes de Belgique.