UCB revient à la charge avec l'Evenity qui avait plombé son action

UCB et Amgen ont introduit auprès de la FDA une demande de commercialisation pour l'Evenity, un traitement contre l'ostéoporose. L'an dernier, une étude de phase III avait fait apparaître un signal de sécurité négatif au niveau cardiovasculaire, entraînant une chute de l'action UCB.

UCB et Amgen signalent avoir soumis, à nouveau, auprès des autorités sanitaires américaines (FDA) une demande de commercialisation pour l’Evenity (romosozumab), un traitement pour l’ostéoporose chez les femmes ménopausées présentant un risque élevé de fracture. L’Evenity accroît simultanément la formation osseuse et réduit la résorption afin d’augmenter la densité minérale de l’os et réduire le risque de fracture.