UCB s'allie à Microsoft pour sa recherche de médicaments

Grâce aux puissances de calcul et à l'intelligence artificielle de Microsoft, UCB entend découvrir de nouveaux médicaments de manière plus efficace et innovante.

Voilà qui n'est pas banal. UCB a conclu un accord stratégique avec Microsoft afin de combiner les services de calculs, le cloud et l’intelligence artificielle du groupe américain avec ses propres capacités en matière de découverte et de développement des médicaments.

Cette collaboration s'appuie sur le travail déjà entrepris par UCB et Microsoft autour du Covid-19.

Étant donné que plusieurs activités de découverte de médicaments nécessitent l'analyse d'ensembles de données de grande dimension ou d'informations non structurées multimodales, la plate-forme de Microsoft peut aider les scientifiques d'UCB à découvrir de nouveaux médicaments de manière plus efficace et innovante, explique UCB dans un communiqué. Ce sont les domaines en immunologie et neurologie qui sont visés ici.

Cette collaboration s'appuie sur le travail déjà entrepris par UCB et Microsoft autour du Covid-19.

Lire aussi | UCB investit 25 millions dans une start-up californienne

Quatre objectifs

La combinaison de science de pointe, de puissance de calcul et d'algorithmes d'IA vise à accélérer considérablement les cycles d'itération nécessaires pour explorer un vaste espace chimique afin de tester de nombreuses hypothèses et d'identifier des molécules plus efficaces, avance encore UCB qui ne donne pas de détails financiers sur cet accord stratégique.