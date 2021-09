Un changement réglementaire met les outils de diagnostic en péril

L'Union européenne durcit la reconnaissance des outils de diagnostic in vitro. Le coût pourrait altérer la rentabilité de certains produits et, de là, empêcher le dépistage de certaines maladies.

La visite de David Clarinval, le ministre fédéral des Classes moyennes et des PME, n'a rien d'une visite de routine pour Zentech. D'abord elle permet à la société biotech liégeoise de renouer avec le gouvernement après le fiasco de la commande avortée de millions de tests de dépistage du covid. Mais elle est surtout l'occasion de porter auprès des autorités fédérales le risque qui pèse sur l'entreprise et l'ensemble du secteur du diagnostic in vitro.