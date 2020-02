Un conseil d'entreprise extraordinaire chez GSK en Belgique

Depuis des mois, des rumeurs de réorganisation circulent chez le plus gros employeur privé de Wallonie.

Un conseil d’entreprise extraordinaire va se tenir ce mercredi à 13h chez GSK (GlaxoSmithKline) Vaccines, le plus gros employeur privé de Wallonie, qui compte environ 9.000 personnes à Wavre et à Rixensart. De source syndicale, on redoute l'annonce d'une importante vague de licenciements dans le groupe, avec un gros impact pour la Belgique.