Un consortium d'entreprises belges crée un patch de suivi des patients corona

Cinq entreprises belges et deux filiales belges de multinationales ont développé un patch innovant qui permettra, d’ici quelques mois, de suivre à distance la respiration, le pouls et la température des patients atteints du coronavirus . Baptisé "Covid-19 smart patch" , ce produit à fixer sur le thorax transmettra numériquement les données du patient au médecin traitant ou au spécialiste. Il aura aussi une fonction d’alarme. Les premiers essais cliniques commenceront dans quelques semaines. Le patch devrait être fin prêt dans quelques mois, ce qui signifie qu’il sera opérationnel lors d’un nouveau pic possible du virus à l’automne prochain.

Les avantages du patch

"Les fonctions vitales de la plupart des patients atteints du Covid-19 sont actuellement relevées à la main", explique Hans De Clercq , le CEO de Byteflies qui met au point des produits portables pour le suivi de maladies. "Dans les hôpitaux comme dans les maisons de repos, le personnel soignant en effectue la relève plusieurs fois par jour et traite ensuite ces données manuellement. Notre système pourrait leur faire gagner du temps et les exposer moins souvent au risque de contamination ."

Qui fait quoi?

Les sociétés belges impliquées sont Byteflies, Melexis, Quand Industries, Televic et Z-Plus. Participent également au projet les filiales belges du groupe allemand Henkel et du japonais Nitto. L’Université de Hasselt y apporte aussi sa collaboration.

• Byteflies a développé le capteur qui fait le monitoring des données et les envoie à la plateforme.

• Le centre d’innovation de Henkel, à Westerlo, a mis au point les électrodes et les encres conductrices. Celles-ci restent actives durant cinq jours, ce qui permettra au patient de disposer du même patch sur près d’une semaine.

• Quad Industries imprime et intègre les électrodes et les encres conductrices dans les pansements.

• La branche belge de NittoDenko Corp produit la colle dermatologique du pansement.

• Melexis est responsable du capteur de température.

• Televic a créé la plateforme qui regroupera les données et qui lancera les alertes.

• La centrale de soins Z-Plus fera le suivi des valeurs fournies par le patch avec ses infirmières et préviendra l’hôpital ou le médecin désigné en cas de données anormales.