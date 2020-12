Un coup de pouce wallon de 9,4 millions d'euros pour Novadip

Réparer le tibia d’un jeune patient grâce à l’implant d’un greffon osseux, c'est le traitement que développe Novadip Biosciences. En septembre dernier, cette spin-off de l'UCLouvain et des Cliniques universitaires Saint-Luc présentait en première mondiale la pose d'un implant tissulaire en 3D de plus de 18 cm3 sur un petit garçon de 5 ans atteint de pseudarthrose congénitale du tibia.

Pour soutenir les prochaines phases de développement de son traitement NVD-003, Novadip vient de se voir accorder par le gouvernement wallon une aide, sous forme d'avance récupérable, de 5,7 millions d'euros. Le NVD-003 est une thérapie cellulaire expérimentale autologue (à partir de cellules-souches puisées chez le patient lui-même) de la pseudarthrose congénitale du tibia. Cette maladie rare et invalidante, caractérisée par une fracture du tibia qui ne guérit pas, touche principalement les enfants.

L'aval de la FDA

L'entreprise a en effet obtenu en septembre du régulateur américain le statut de maladie pédiatrique rare et la désignation de maladie orpheline pour le NVD-003 concernant le traitement de la pseudarthrose congénitale du tibia. "Cette maladie a toujours été parmi les plus difficiles à traiter pour les spécialistes de l'orthopédie. Même après plusieurs traitements chirurgicaux visant à fusionner l'os fracturé, la restauration du tissu osseux sain est entravée et la probabilité qu'une fracture se reproduise est élevée", souligne Denis Dufrane.