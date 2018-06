Un gros lifting pour le centre hospitalier Epicura

Dans le sillage d’autres grands acteurs du secteur en Wallonie et à Bruxelles, le centre hospitalier hennuyer Epicura lance lui aussi la rénovation de ses différents sites. Les hôpitaux de Baudour, Hornu et Ath vont faire l’objet de travaux de modernisation et d’extension pour un montant de 130 millions d’euros. Un programme d’investissements sur 5 ans portant sur un total de 73.000 m2. "C’est à peu près les trois quarts de notre surface bâtie actuelle qui sont concernés par des modifications", a précisé vendredi François Burhin, le directeur général, devant le ministre-président wallon Willy Borsus. "Cela représente aussi un coût de 1.780 euros par m 2 , bien en dessous du plafond du juste prix établi par la Région wallonne, qui est de 2.806 euros par m 2 ", a ajouté le directeur.

Créé en 2012, Epicura a fait office de précurseur en matière de regroupement en réunissant dans un seul ensemble pluraliste d’anciens concurrents d’obédiences différentes. Il est devenu le quatrième employeur du Hainaut, avec 2.500 salariés et 600 prestataires indépendants (médecins et paramédicaux) travaillant sur trois sites principaux et 5 polycliniques. Un hôpital incontournable des régions de Mons-Borinage et d’Ath, qui se veut "un groupe intégré, pas une simple holding détenant différents sites hospitaliers", selon François Buhrin. Un peu moins des trois quarts (72,5%) de ces 130 millions feront l’objet de subsides (sur 25 ans) octroyés par les pouvoirs publics, en l’occurrence la Région depuis la dernière réforme de l’État. Le reste est à charge d’Epicura.