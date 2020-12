Un nouveau CEO pour Zentech qui revient à ses bases

Après ses déboires politico-judiciaires, la biotech liégeoise revient à son core business, la détection de maladies infantiles, sous l'égide d'un nouveau boss.

On avait presque eu tendance à l'oublier durant cette période de crise sanitaire, mais à l'origine, Zentech ne fait pas que des tests sérologiques de dépistage du Covid. Certes, ces derniers mois, le nom de la biotech liégeoise a été poussé sur le devant de la scène par la mise au point de ces tests de masse, mais surtout, et c'est fâcheux, par les déboires subis dans le cadre du contrat avec l'État. Contrat qui, pour rappel, n'a jamais été honoré et a finalement conduit à un accord à l'amiable sur un dédit entre les parties.

Mais le core business de Zentech, c'est le dépistage de masse des populations, particulièrement pour les maladies infantiles. "Beaucoup de maladies génétiques infantiles peuvent être soignées, même si parfois le traitement coûte très cher. Mais, pour cela, il faut les détecter le plus tôt possible après la naissance", rappelle Jean-Claude Havaux, président du conseil d'administration de Zentech.

Nouveau test SMA

Et pour preuve de son savoir-faire bien recentré sur ce vecteur de recherche, Zentech vient de mettre au point un test QPCR par prélèvement sanguin pour détecter l'amyotrophie musculaire spinale (SMA), une maladie génétique qui ne se développe que vers six mois chez l'enfant, mais que l'on peut détecter dès la naissance. "C'est une pathologie qui n'est pas si rare et qui se soigne. Mais il faut l'identifier assez tôt, sinon c'est la mort en quelques mois", remarque Havaux.

Ce nouveau test est l'application de la stratégie mise en place par Zentech dans le secteur de la néonatologie: le développement d'instruments de détection pour des maladies pour lesquelles il existe des traitements. Le test SMA permet de belles perspectives dans la mesure où cette technique est déclinable pour d'autres types de maladies. En fait, il permet de trouver "une faute d'ortographe" dans un code génétique.

Par ailleurs, mis à part le contrat public avorté, Zentech n'a pas chômé en 2020, puisque ses activités de base, en néonatologie justement, ont crû de 8% (à près de 4 millions d'euros) dans un marché plutôt stable. Avec l'ouverture de nouveaux marchés en Amérique latine et dans le Pacifique.

En marge de ces recherches sur les tests de détection, Zentech cherche aussi à développer sa gamme de services, notamment pour venir en support des laboratoires qui décryptent les tests et augmenter leurs capacités. "Stratégiquement, les tests et les machines de traitement nous permettent de nous rapprocher des grandes boîtes pharma et des laboratoires, et d'augmenter la chaîne de valeur", commente encore Havaux.

Nouveau CEO

Alors qu'il était "descendu dans l’arène" pour décrocher le contrat public et surtout gérer la bagarre qui s'en est suivie, Jean-Claude Havaux, cofondateur de Zentech, va maintenant reprendre son rôle de président du conseil d'administration. Il laissera les rênes opérationnelles à un nouveau CEO qui reprendra le rôle collégial du comité de direction qui dirigeait l'entreprise ces derniers mois.

Il s'agit de Christian Becker, un patron allemand qui vient d'une société biotech et de diagnostics de Berlin et qui avait déjà travaillé au Business Development de Zentech il y a une dizaine d'années. "Sa principale tâche sera évidemment la gestion quotidienne, mais surtout de structurer et d'asseoir le développement international, ainsi que de gérer les évolutions réglementaires, notamment dans le cadre du diagnostic in vitro, qui représente un grand chantier pour nous", commente Havaux.

