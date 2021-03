Un nouveau CEO pour la medtech liégeoise Osimis

Osimis est une spin-off du CHU de Liège. Son objectif est de rendre l’accès à l’imagerie médicale efficace par l’utilisation de logiciels open source, principalement Orthanc, compatibles avec les technologies du web. Développée au sein de l'incubateur WSL, la société occupe 15 personnes. Le logiciel Orthanc a été développé par Sébastien Jodogne, docteur en sciences informatiques de l’ULiège et spécialisé en traitement d’images numériques, qui a initié le projet au CHU. Titulaire d’un MBA et d’un master en droit, Cédric Constant a plus de 15 ans d'expérience professionnelle, essentiellement en stratégie et gestion de la transformation.