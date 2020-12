Un pas de plus vers un remède universel du cancer

L'équipe de recherche du professeur Cédric Blanpain (ULB) a découvert qu'une protéine contribuant à la formation de métastases jouait un rôle essentiel dans plusieurs types de cancers. Or, il existe déjà des inhibiteurs actifs contre cette protéine!

Ce n’est pas encore le traitement universel contre le cancer, mais cela s’en rapproche. Les derniers travaux menés au laboratoire "Cellules souches et cancer" du Pr Cédric Blanpain (ULB), et tout juste publiés dans la revue Nature, pointent dans cette direction. Ils montrent qu’une molécule utilisée dans le traitement du cancer du sang, l’inhibiteur Src, pourrait utilement être administrée à certains patients souffrant d’autres types de cancers: poumon, tête et cou, peau…