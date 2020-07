Un vaccin-candidat développé par la KU Leuven prometteur

L’équipe, sous la direction des professeurs Johan Neyts et Kai Dallmeier, a débuté en janvier le développement de huit variantes d’un vaccin contre le coronavirus et l’un de ces vaccins-candidats a donné de bons résultats chez les hamsters. Après administration de celui-ci, le virus n’était en effet plus ou quasiment plus détectable dans les poumons des animaux.