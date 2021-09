Une alliance belgo-belge pour développer un radio-isotope prometteur

La médecine nucléaire évolue de plus en plus du diagnostic au thérapeutique.

IBA s'allie au Centre de recherche de Mol pour développer et produire l'Actinium-225, un nouveau radio-isotope qui présente des perspectives significatives dans le traitement du cancer.

IBA, la société belge spécialisée dans les technologies des accélérateurs de particules, a annoncé ce matin un partenariat stratégique avec le Centre belge de Recherche Nucléaire (SCK-CEN) en vue de développer et produire l'Actinium-225, un nouveau radio-isotope qui présente des perspectives significatives dans le traitement du cancer.

La médecine nucléaire a fortement évolué ces dernières années avec notamment l’émergence de la radio-théranostique, une modalité qui allie diagnostic et thérapie ciblés et qui offre de nouvelles perspectives dans le traitement de nombreux cancers. La radio-théranostique s’appuie sur l’utilisation de radio-isotopes qui, lorsqu’ils se désintègrent, émettent un rayonnement qui permet de localiser précisément et de détruire les cellules cancéreuses.

Parmi ces isotopes, un des plus prometteurs est l’Actinium-225, du fait de ses caractéristiques: il a de très bonnes capacités à tuer les cellules cancéreuses, mais dans un rayon très court, limité à quelques cellules cancéreuses tout en épargnant les tissus sains environnants. Par ailleurs, sa demi-vie (10 jours) facilite la gestion logistique et permet une distribution centralisée.

Des recherches approfondies et de nombreuses études sont en cours. Elles portent à la fois sur les cancers à forte prévalence, notamment les cancers de la prostate, du poumon, du côlon, du sein, du pancréas, du sang (leucémie et autres formes plus rares) et du rein, mais aussi sur des formes de cancers plus rares comme le glioblastome, le cancer du cerveau le plus mortel.

Des acteurs de premier plan

Un des principaux défis pour permettre au plus grand nombre de patients d’accéder à cette solution thérapeutique réside dans la capacité de produire l’Actinium-225 de haute qualité en quantité suffisante. En réunissant leurs expertises et leurs ressources, SCK CEN et IBA seront en mesure de produire à grande échelle de l'Actinium-225 à des fins thérapeutiques. Cette collaboration permettra en outre aux deux entreprises de s'imposer comme des acteurs de premier plan au niveau mondial dans la production d'Actinium-225.