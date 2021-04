Une biotech belge s'assure un financement de 30 millions d'euros

Basé à Paris, Negma Group va investir jusqu'à 30 millions d'euros dans Oxurion, et ce, en échange d'obligations convertibles.

Cela se fera via des tranches de maximum 2,5 millions d’euros par mois , selon les besoins d’Oxurion. En échange, l’investisseur recevra des obligations convertibles . Cet accord n’est pas vraiment une surprise dans la mesure où Oxurion avait indiqué, il y a trois semaines, qu’elle menait des discussions avancées par des investisseurs potentiels pour renforcer sa position de cash.

Basé à Paris, Negma Group est présenté comme une institution financière qui supporte à la croissance et capture la valeur via une approche multi stratégique. Elle investit dans des biotechs et dans d’autres secteurs avec un total de 500 millions d'euros de fonds investis. Le financement d’Oxurion constitue son premier placement dans une biotech belge.