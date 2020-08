Une biotech cotée à Bruxelles planche sur un traitement contre le Covid-19

Ce nouveau programme marque le début d’une application plus large de la plate-forme technologique K-NK comme traitement potentiel, pas seulement contre le cancer, mais aussi contre les maladies infectieuses précise la société dans un communiqué .

Dans le cadre de ce programme, Kiadis s’est assurée le soutien de cinq institutions néerlandaises dont l’Erasmus Medical Center, l’université d’Utrecht et le Harbour BioMed Netherlands .

La collaboration avec celles-ci portera sur la biologie des cellules NK chez les patients COVID-19, l'élimination du virus SRAS-CoV-2 et des cellules infectées par des virus par les cellules K-NK, et les synergies entre les anticorps monoclonaux, les vaccins et les cellules K-NK.