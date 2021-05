Une biotech cotée à Bruxelles s'envole de 30%

Alors que c’était le calme absolu ce lundi matin au niveau des infos concernant les sociétés cotées sur Euronext Bruxelles , une action s’est mise à grimper petit à petit pour atteindre un gain de 12% et s’envoler ensuite de 31%, à 14,1 euros, peu avant midi.

Pourquoi une telle envolée? Le dernier communiqué de presse publié sur son site et sur celui d’Euronext Bruxelles remonte au 28 avril et concerne ses résultats financiers 2020 et ses perspectives 2021. Rien de neuf de ce côté-là, donc.