Une erreur coûte 15 millions de doses du vaccin Johnson & Johnson aux États-Unis

Pas d'inquiétude pour les doses déjà administrées

Un coup dur pour Joe Biden

Lundi, le président américain Joe Biden avait annoncé que 90% des adultes seraient éligibles à une première dose d'ici le 19 avril dans tout le pays. Et le reste des personnes de plus de 18 ans non éligibles le seraient d'ici le 1er mai . Or, le pays compte grandement sur le produit de Johnson & Johnson pour convaincre les citoyens de se faire vacciner.

Ce vaccin plus "classique" - à vecteur viral - et à dose unique, au contraire de ceux de Moderna et Pfizer/BioNTech, est bien plus susceptible de séduire les réfractaires qui se montrent prudents face à la nouvelle technologie de l'ARN messager, et à l'administration de deux doses. Avec sa conservation au réfrigérateur, le vaccin de Johnson & Johnson présente également de sérieux avantages de logistique, permettant de vacciner les Américains se situant dans des endroits plus difficiles d'accès.