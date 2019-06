Une étape décisive pour Bone Therapeutics dans la fusion vertébrale

La fusion vertébrale est une intervention chirurgicale utilisée pour soulager la douleur et améliorer la capacité fonctionnelle des patients souffrant de pathologies dégénératives de la colonne vertébrale. Plus d’un million de ces opérations sont pratiquées chaque année aux États-Unis, en Europe et au Japon. Bien que considérée comme une intervention de routine, la fusion vertébrale comporte néanmoins des inconvénients chez 35% des patients: non-fusion des vertèbres, lenteur de la consolidation et maintien des douleurs. Ce sont ces besoins médicaux non satisfaits que vise le traitement allogénique ALLOB, qui consiste à injecter des cellules d’un donneur, qui vont contribuer à la régénération osseuse.